Câmara de Alegrete lança edital de concurso público

O Presidente da Câmara de Vereadores, Moisés Fontoura, autorizou a publicação do edital do concurso da Câmara sob Regime Estatutário, para provimento de vagas legais e formação de Cadastro Reserva (CR) do quadro geral dos servidores da Câmara Municipal de Alegrete, com a execução técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos Ltda. O período de inscrição será de 5 de abril a 6 de maio. A prova será no dia 8 de junho. Para mais informações os interessados devem acessar o edital completo no site da Legalle Concursos e acompanhar todas as atualizações.

O concurso constará de prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Orgânica Municipal, à Lei Complementar nº 018/2005 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais); à Lei Complementar nº 070/2022 (Plano de Carreira da Câmara Municipal de Alegrete); ao Decreto Municipal nº 192/2011 (Regulamento de Concursos Públicos Municipais), e aos demais dispositivos legais aplicáveis.