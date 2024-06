Câmara de Vereadores homenageia os 70 anos do Farroupilha com Sessão Solene das dependências do CTG

Na noite desta quinta-feira, 6 de junho, a Câmara Municipal de Alegrete realizou uma Sessão Solene descentralizada em homenagem aos 70 anos de fundação do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas (CTG Farroupilha). A sessão ocorreu nas dependências do próprio CTG, a segunda entidade tradicionalista mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, com a presença de autoridades municipais e membros da comunidade local.

A cerimônia contou com a participação dos legisladores Cleo Trindade, Luciano Belmonte, João Monteiro, Enio Bastos, Dileusa Alves e Anilton Oliveira, todos trajando indumentária gaúcha tradicional. Estiveram presentes também a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Borba, o vice-prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, e o patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes. Entre os convidados, destacaram-se ex-patrões e ex-patroas, sócios e integrantes das invernadas artísticas do CTG.

Em seu discurso, o vereador proponente Cleo Trindade ressaltou a contribuição do CTG Farroupilha para a comunidade de Alegrete e a importância de manter viva a tradição gaúcha. Trindade destacou como a entidade tem representado o município em diversas ocasiões, tanto no estado quanto fora dele.

Ilva Borba, presidente do MTG, enfatizou o trabalho contínuo realizado por todos os que passaram pelo CTG ao longo de suas sete décadas de existência. Ela destacou ainda os esforços atuais da entidade em várias ações, também falou sobre a cultura e preparação para a geração da Chama Crioula, que será realizada em Alegrete.

Giovane Moraes, patrão do CTG Farroupilha, agradeceu aos presentes e à equipe que, segundo ele, atua de forma incansável na manutenção das atividades do CTG. Moraes elogiou as apresentações das invernadas artísticas e reconheceu a importância do apoio recebido dos ex-patrões e ex-patroas. Ele agradeceu especialmente ao vereador Cleo Trindade pela proposta da homenagem e à Câmara Municipal por realizar a sessão nas dependências do CTG. Durante sua fala, Moraes mencionou ainda a responsável por ele ter iniciado a sua trajetória na patronagem do CTG, a ex-patroa Caroline Figueiredo e o Diretor da Rádio Nativa FM e do portal Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros e o professor e comunicador João Baptista, que também estavam presentes.

A sessão foi concluída com a degustação de um tradicional carreteiro com puchero, simbolizando a confraternização e o espírito comunitário que permeiam as atividades do CTG Farroupilha.

História do CTG Farroupilha

Fundado em 1954, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas de Alegrete é uma das mais antigas entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul. Ao longo de suas sete décadas, o CTG tem sido um pilar na preservação e promoção da cultura gaúcha, realizando eventos culturais, artísticos e esportivos que envolvem a comunidade local e regional.

O CTG Farroupilha é conhecido por suas invernadas artísticas, que participam de competições e apresentações em todo o estado, levando o nome de Alegrete a diversos cantos do Brasil. A entidade também organiza anualmente o acendimento da Chama Crioula, um evento significativo no calendário do tradicionalismo gaúcho.

Além de sua importância cultural, o CTG Farroupilha desempenha um papel social relevante, promovendo a inclusão e a educação por meio de suas atividades. As gerações que passaram pelo CTG ao longo dos anos têm contribuído para a manutenção de um legado que celebra e perpetua as tradições e valores do povo gaúcho.

A homenagem da Câmara Municipal de Alegrete não apenas celebra os 70 anos do CTG Farroupilha, mas também reconhece o valor histórico e cultural dessa entidade que continua a enriquecer a vida da comunidade de Alegrete e a preservar o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.