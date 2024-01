Cerimônia de abertura do Efipan na Arena revela o colorido das Américas

Depois de o município sofrer ação de um temporal de intensidade média, a precipitação foi de quase 60 mm em menos de seis horas. A chuva castigou o palco da competição.

A organização se viu obrigada a realizar um cerimonial em local coberto. Coube ao majestoso Arena Esporte & Lazer protagonizar uma das mais contagiantes e vibrantes aberturas de Efipan.

A banda da Guarnição Federal de Alegrete deu o tom musical. As delegações lotaram as arquibancadas. Com forte presença política, líderes comunitários, Exército, Brigada Militar, o evento foi declarado aberto. O deputado federal Afonso Motta, padrinho do Efipan, discursou elogiando mais um Efipan. O prefeito Márcio Fonseca, vestido a rigor com trajes típicos do gaúcho, Amaral sustentou a relevância do Efipan para a cidade e desejou uma boa competição a todos, com forte apelo para o rubro-negro alegretense brilhar no certame.

O coordenador técnico Moisés Fontoura saudou a todos e destacou que o Efipan será brilhante, fazendo jus ao nível de cada clube presente em Alegrete.

O colorido dos times representando seis países deixou a Arena com um toque especial já em seu primeiro dia.