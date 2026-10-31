Possível paralisação dos caminhoneiros acende alerta nacional

A mobilização ganhou repercussão após manifestações de lideranças da categoria, entre elas Wallace Landim, conhecido como Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava). Entre as reivindicações apontadas estão questões relacionadas ao preço do diesel, ao custo do transporte e ao cumprimento do piso mínimo do frete.

Em Alegrete, o Alegrete Tudo entrou em contato com algumas lideranças ligadas ao transporte rodoviário de cargas para verificar a possibilidade de participação dos caminhoneiros locais em uma eventual paralisação. Até o momento, porém, não há nenhuma informação oficial sobre adesão no município, tampouco confirmação de mobilização organizada na cidade.

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A eventual paralisação preocupa principalmente pelos possíveis impactos na logística de distribuição de produtos, no transporte de combustíveis e no abastecimento de supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Esses efeitos, entretanto, dependem da dimensão do movimento e da efetiva participação dos transportadores.

No cenário nacional, a possibilidade de greve segue repercutindo, mas é necessário distinguir as manifestações de lideranças da categoria de uma convocação efetiva com adesão confirmada em âmbito nacional.

O Alegrete Tudo continuará acompanhando o assunto e buscando informações junto às representações do setor para esclarecer se haverá participação de caminhoneiros de Alegrete em uma eventual mobilização.