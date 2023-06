Carreta carregada de leite é retirada horas após acidente na BR 290

O condutor, um homem de 41 anos natural de São Francisco de Assis, perdeu o controle do veículo, que acabou tombando e saindo da pista. Horas depois, o processo de transbordo da carga e remoção do caminhão foi concluído.

O acidente aconteceu no KM 506 da BR 290, e a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações preliminares, o motorista era o único ocupante do veículo no momento do acidente. Ele ficou gravemente ferido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado ao hospital de Rosário do Sul para receber cuidados médicos.

Após o acidente, a carreta ficou virada para fora do acostamento, bloqueando parcialmente a via. A remoção do veículo e o transbordo da carga de leite foram realizados durante a tarde, com o auxílio de guinchos e equipes especializadas. Essa operação exigiu tempo e cuidado para garantir a segurança dos envolvidos e evitar maiores danos. A retirada da carreta foi concluída com sucesso, restabelecendo o fluxo normal de tráfego na BR 290.

Fotos : Gerson Brandolt