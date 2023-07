Congresso Tradicionalista Gaúcho volta a Alegrete depois de 67 anos

Esse importante evento reunirá tradicionalistas, pesquisadores, estudiosos e amantes da cultura gaúcha para debater e refletir sobre temas relevantes relacionados à tradição e ao folclore do Rio Grande do Sul.

Nesta edição do Congresso, o tema para reflexão será o centenário da Revolução Assista, um marco histórico na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais no estado. A escolha desse tema demonstra a importância de compreender e valorizar a história da luta pelos direitos sociais no Rio Grande do Sul, enriquecendo o debate e a reflexão durante o encontro.

Além disso, o congresso estabeleceu como tema prioritário a apresentação de experiências de ensino da cultura regional nas escolas de ensino fundamental e médio. Essa ênfase ressalta a necessidade de valorizar e difundir a cultura gaúcha entre as novas gerações, garantindo que as tradições sejam preservadas e transmitidas para as futuras gerações.

Alegrete já teve a honra de sediar o Congresso em sua 4ª edição, em 1957, tendo o tradicionalista Delci Dornelles (in memorian) como representante local na ocasião. Agora, após tantos anos, a cidade terá novamente a oportunidade de acolher tradicionalistas de todo o estado e contribuir para fortalecer ainda mais a identidade tradicionalista e a cultura gaúcha como um todo.

A expectativa é de que aproximadamente 500 pessoas, representando 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul, participem do Congresso. Com um número tão expressivo de participantes, é esperado que a cidade receba um grande fluxo de visitantes, o que certamente impactará a ocupação dos hotéis e restaurantes locais. A economia local também deve ser beneficiada, uma vez que o evento atrairá um público diversificado, movimentando o comércio e os serviços da região.

O local escolhido para sediar o Congresso é o CTG Farroupilha, que oferecerá a infraestrutura necessária para receber os participantes, proporcionando espaços adequados para as palestras, debates, apresentações culturais e demais atividades que farão parte da programação. A organização do evento está trabalhando para garantir que todos os detalhes estejam bem planejados, a fim de proporcionar uma experiência enriquecedora e marcante para os congressistas.

O 71º Congresso Tradicionalista Gaúcho em Alegrete será um momento de encontro e celebração da cultura gaúcha. A realização é do MTG, com o CTG Farroupilha e o apoio da Prefeitura Municipal.

Programação:

7h45 – Início do Credenciamento

8h – Chegada da Chama Crioula

8h30 – Sessão de Instalação

9h – Sessão Solene de Abertura

10h – Palestra “Centenária da Revolução Assisista ou Revolução de 1923” pela Professora Andressa Domanski

11h – Apresentação de experiências de ensino da cultura regional nas escolas de ensino fundamental e médio, pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo do município de Caiboaté/RS, projeto “Vivenciar o Tradicionalismo Gaúcho o ano todo.”

12h – Almoço

14h – Primeira Sessão Plenária: Prestação de Contas e apresentação do Relatório Anual.

15h – Segunda Sessão Plenária: Objetivo Anual e Objetivo Quinquenal do MTG.

16h – Terceira Sessão Plenária: Apresentação e analise de proposições, trabalhos, teses e moções enviadas ao 71º Congresso Tradicionalista Gaúcho.

Sessão Solene de Encerramento.