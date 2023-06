Censo aponta, nos resultados oficiais, que diminuiu a população de Alegrete

A população contabilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos critérios usados para calcular quanto de recursos a União deve transferir a determinado município. Dados do Censo 2022, divulgados na última quarta-feira (28), mostram que o Brasil tem 203.062.512 milhões de habitantes.

Alegrete, conforme a agência do IBGE local tem pelo último censo, realizado no ano passado, e concluído este ano, 72.409 mil habitantes. Foram consultados, conforme Milena Vargas, chefe da agência do IBGE na cidade, 34. 656 mil domicílios. Os dados apontam que a densidade demográfica é de 9,28 habitantes/Km². No último censo em 2010, a população do Município era de 77.553 mil habitantes. Em 12 anos, desde o último censo, o maior Município do RS perdeu 5.144 mil pessoas.

Importante a população saber que os dados do Censo, que incluem o número de habitantes de cada localidade- (área urbana e rural), são essenciais para o desenho e manutenção de políticas públicas, além de servirem de parâmetros para várias obrigações do estado, como o repasse de receitas para estados e municípios.

A transferência de recursos da União para governos estaduais e para as prefeituras está prevista na Constituição e se explica pelo regime tributário brasileiro