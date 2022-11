Centenário vence clássico nos quarentinhas e está na final

O primeiro jogo foi entre Nacional e Tinga, categoria 50 anos, a primeira semifinal do Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba.

Num jogo de muitos gols e intensa correria, o Nacional foi melhor e fechou o jogo em 4 a 2. A outra semifinal acontece na manhã deste domingo (13), entre os masters do Boca Juniors e Fluminense. O jogo tem início previsto para às 9h45min, no Farroupilha.

O jogo de fundo no sábado foi empolgante. O clássico da Zona Leste cativou um bom público no estádio. Centenário e Ibirapuitã, com uma parceria com o Fluminense da Cidade Alta, se encontraram por uma vaga na grande final do municipal da sênior especial, a popular categoria quarentinha, a xodó da Liga.

Uma partida bem disputada foi decidida nos detalhes pela equipe do Centenário, que liderada pela meia Lefor superou o time da Ponte. Destaque para o goleiro Beto que segurou uma vitória histórica do Centenário sobre seu rival Ibirapuitã, 3 a 2.

Com o resultado, a final nos 40 será decidida entre Tinga x Ibirapuitã. A LAF divulga nesta semana o horário da final na categoria sênior especial.

Segundo o coordenador técnico da entidade esportiva está prevista um jogo atrasado na categoria principal. Às 16h, jogam Brandão x Centenário no campo do Palmeiras. Em caso de chuva a LAF reserva o direito de cancelar a partida mediante prévio aviso aos clubes.