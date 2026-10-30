CEO do Gramado Summit está em Alegrete e destaca o potencial da Fronteira Oeste na inovação.

Na chegada, Marcus concedeu entrevista à imprensa, falando sobre tecnologia, inovação e o papel de eventos como o Gramado Summit e o Alegrete Summit na transformação e no desenvolvimento das regiões onde estão inseridos.

Durante a entrevista ao repórter Renan Irizaga, do Alegrete Tudo, Marcus foi questionado sobre o impacto de sua participação no evento e a importância de iniciativas como essa para impulsionar o desenvolvimento de Alegrete e da Fronteira Oeste.

Com experiência na construção de um dos maiores eventos de inovação do país, Marcus destacou que tudo faz parte de um processo de amadurecimento. Segundo ele, Gramado também precisou construir sua trajetória no universo da inovação. Tradicionalmente conhecida como uma cidade turística, hoje consegue reunir quase 24 mil pessoas em seus eventos, resultado de um trabalho contínuo de desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação.

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Marcus ressaltou que a Fronteira Oeste possui grande potencial e não pode ficar de fora desse movimento. Para ele, a região é rica em oportunidades, talentos e possibilidades, tendo condições de acompanhar o crescimento de outros centros quando o assunto é tecnologia, empreendedorismo e inovação.

A presença do CEO do Gramado Summit representa também uma oportunidade de troca de experiências, conhecimento e conexões, aproximando Alegrete de iniciativas que já alcançaram reconhecimento nacional.

Com o tema “Inovação Humanizada”, Marcus Rossi também participa da programação noturna do Alegrete Summit, quando sobe ao palco para compartilhar sua experiência e mostrar como a inovação pode transformar negócios, pessoas e comunidades.