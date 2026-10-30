“Semente de Amor”: casal de evangélicos transforma reflexão sobre a guerra em música

Moradores do bairro Sepé, em Alegrete, os dois são casados há 32 anos e compartilham uma paixão que, com o passar do tempo, ganhou ainda mais espaço nos planos para o futuro.

Ao longo da vida, João Horácio e Maria Luiza cultivaram o gosto pela música e pela escrita. Entre cadernos e ideias, o casal reúne composições que retratam sentimentos, acontecimentos e questões que ultrapassam o cotidiano. Uma das canções que se destaca nessa trajetória é “Semente de Amor”, inspirada no sofrimento provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

A música aborda os impactos dos conflitos e a realidade enfrentada pela população em meio à hostilidade e à violência. Por meio da composição, o casal busca traduzir em versos parte da dor vivida por quem sofre as consequências da guerra, utilizando a música como forma de expressão e reflexão.

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A canção representa um pouco do olhar de João Horácio e Maria Luiza sobre o mundo e demonstra como a composição pode servir não apenas para expressar sentimentos pessoais, mas também para abordar acontecimentos que afetam a vida de outras pessoas. O casal é frequentador da igreja Luz para os Povos e acredita na fé como um ponto de segurança para viver.

Um sonho que ganha espaço

Com os filhos já crescidos, o casal pretende dedicar mais tempo àquilo que sempre fez parte de sua vida: compor músicas. A nova etapa representa uma oportunidade de investir em um sonho construído ao longo dos anos e dar vida às diversas ideias que ainda estão guardadas.

“Os filhos estão grandes, agora podemos compor e nos dedicar a isso”, destacou o casal, ao falar sobre os planos para o futuro.

Segundo eles, há várias músicas anotadas em um caderno, aguardando o momento de serem desenvolvidas. A intenção é continuar escrevendo, aprimorando as composições e encontrando novas maneiras de compartilhar suas histórias por meio da música.

A iniciativa também representa a valorização de uma paixão que acompanhou a trajetória dos dois e que agora poderá receber ainda mais atenção. Mais do que uma atividade, a composição é uma forma de dar espaço à criatividade, registrar pensamentos e transformar experiências em letras e melodias.

Música como elo entre duas histórias

A trajetória de João Horácio e Maria Luiza mostra como a música pode fortalecer vínculos e aproximar pessoas. Unidos há 32 anos, eles compartilham não apenas a vida, mas também o interesse pela escrita e pela criação de canções.

Entre as composições já produzidas e aquelas que ainda estão no papel, o casal segue construindo uma história em que amor, criatividade e música caminham juntos.

Agora, com mais tempo para se dedicar à paixão, João Horácio e Maria Luiza querem tirar do caderno novas ideias e transformar o sonho de compor em um projeto cada vez mais presente em suas vidas. Uma história que mostra que nunca é tarde para investir em um talento, compartilhar sentimentos e encontrar na música uma maneira de contar ao mundo aquilo que se carrega no coração. Acompanhe a música : https://www.youtube.com/watch?v=brHOfsOHUJA