Caso Priscila| Disputa por herança norteia a principal linha de investigação da polícia

Há mais de 15 dias, a cidade de Alegrete está envolta em um grande mistério devido ao desaparecimento de Priscila Leonardi, uma enfermeira de 40 anos. O caso ganhou repercussão não apenas no estado, mas também em nível internacional, com um grupo de amigos incansavelmente buscando informações sobre o paradeiro da alegretense, que estava há cerca de 30 dias na sua terra natal. Uma das linhas de investigação apontadas pela Polícia Civil é uma disputa por herança relacionada aos pais falecidos da enfermeira, o que adiciona uma camada de complexidade ao caso.

Detalhes do desaparecimento: Priscila Leonardi, residente em Dublin, na Irlanda, veio de férias em maio deste ano, após quatro anos sem visitar o Baita Chão. Ela foi vista pela última vez em 19 de junho, quando embarcou em um veículo preto após sair da residência de um familiar no bairro Vila Nova. A enfermeira, formada pela Universidade Franciscana (UFN), mudou-se para a Irlanda no final de 2019 com o objetivo de aprimorar seu inglês e se especializar na carreira de enfermagem.

Disputa por herança:

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil está relacionada a uma disputa por herança envolvendo os pais falecidos de Priscila. A delegada Fernanda Graebin Mendonça, titular da 1ª DP, afirmou que todas as possibilidades estão sendo consideradas nesse caso. Amigos próximos da enfermeira relataram que ela compartilhou diversas situações e desavenças relacionadas à disputa, expressando sentimentos de injustiça e perseguição.

Esforços de amigos e autoridades:

Durante esse período de incerteza, os amigos de Priscila, que se tornaram uma espécie de família para ela durante sua estada no exterior, estão unidos na busca por notícias e esclarecimentos sobre o seu desaparecimento. Esses amigos estão espalhados em diferentes países, como Portugal, Holanda, e também residem em outros estados do Brasil.

A delegada Fernanda Graebin Mendonça ressaltou que o trabalho da polícia tem sido incansável, e ela encoraja a população a fornecer informações e denúncias, mesmo anonimamente, por meio dos números de telefone (55) 3427-0300, com plantão 24 horas, ou pelo WhatsApp (55) 98451-1689.

O desaparecimento de Priscila Leonardi em Alegrete continua sem solução, gerando preocupação e angústia para seus amigos, familiares e a comunidade. Enquanto a Polícia Civil investiga todas as linhas possíveis, incluindo uma disputa por herança, os esforços conjuntos de amigos e autoridades continuam na esperança de encontrar respostas e Priscila.