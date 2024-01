Colisão entre dois caminhões deixa um morto na BR-290, em Rosário do Sul

Share on Email

No final da noite de ontem(24), por volta das 23h50, um acidente envolvendo dois caminhões ocorreu na BR 290, próximo ao entroncamento com a BR 158, acesso para Santa Maria, em Rosário do Sul.

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu no local, enquanto outras duas foram encaminhadas com ferimentos pelo SAMU para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Rosário do Sul. A Polícia Rodoviária Federal informou que a ocorrência está em atendimento e há bloqueio na rodovia em ambos os sentidos para veículos pesados, enquanto automóveis podem seguir pelo acostamento.