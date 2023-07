Vitinho, o atleta alegretense que é destaque no atletismo da região

Paulo Vitor Marques (Vitinho), um atleta alegretense que vem tendo um destaque significativo no cenário do atletismo do RS. A reportagem do PAT, entrou em contato com o corredor para saber os principais pontos da sua vida e trajetória.

1- Quem é Vitinho?

Tenho 25 anos, natural de Alegrete, me criei no Bairro Doutor Romário, sou humilde, extrovertido e gosto de estar sempre fazendo os que estão na minha volta rirem, costumo durante a semana além de treinar, frequentar casa dos familiares e amigos,e ir a igreja.

2- Quando tu te identificou com o esporte, como soube que tinha talento e vocação para o atletismo:

Sempre fui bem ativo, jogava futebol, cheguei a fazer teste, porém eu não era tão bom assim o quanto pensava, tentei jogar basquete, não era tão ruim, porém sempre fui baixinho perto do pessoal da minha idade, e junto do time de basquete então, nem se fala, parti pra bicicleta, cheguei a participar de apenas uma competição onde fiquei em 9º na Geral em uma prova que o Vascão fez no Cavera, mas tinha apenas 20km a prova, porém a bicicleta naquela época já era um esporte caro. Meus Pais, não tinham condições de me dar uma bicicleta a nível competitivo, ou de toda hora estar bancando melhorias na minha bicicleta, mas Graças a Deus nunca deixaram faltar nada pra mim. Segui andando de bike apenas por gostar e comecei com 14 anos na academia, no mesmo ano teve a Tradicional Rústica do Trabalhador aqui em Alegrete, resolvi arriscar participei da distância de 2km que era a da minha idade, fiquei em 2º Lugar, prometi me dedicar pro ano seguinte, no ano seguinte, minha preparação foi de uma semana antes da prova fazer 30min todos os dias na praça dos patinhos, mas sabia eu que aquela uma semana não ajudaria em nada, porém ganhei a prova de 2km, o Rodrigo Azevedo ganhou os 8km, perguntei para ele como fazia para treinar com ele, ele começou a me treinar, e aí começou todo esse amor pela corrida que hoje se tornou algo tão imenso e me proporcionou tantos momentos inesquecíveis durante esses 10 anos.

3- Como é tua rotina de treinamentos?

Minha rotina de treino não é muito extensa, pois, trabalho como todo brasileiro, brinca Vitinho. Ele relata que, treina uma vez por dia, seguindo à risca a planilha de treino do treinador Florenal que reside em SC, seus treinos são divididos em três: rodagem, longo e explosão.

4- Quais foram tuas principais conquistas?

-Final escolar dos jogos estaduais(3ºcolocação)

-Olimpíadas Exército( venceu as etapas regionais e estaduais)

– Em 2015 recebeu o prêmio de mérito legislativo

-5º colocado na marotona internacional de Porto Alegre

5- Quais teu planos pro futuro como atleta?

Vitinho ressalta, que o sonho de todo atleta é chegar até a Seleção Brasileira, porém, um sonho mais viável rapidamente, é entrar no universo das meia-maratonas de 21km e ir de degrau em degrau melhorando até chegar no nível das maratonas. Outro ponto que merece destaque é o apoio incondicional da família sem eles não teria força para sustentar nesse mundo tão competitivo.

Por fim, vitinho agrade aos apoiadores do seu trabalho e todos envolvidos que ajudam o atleta a figurar no cenário do esporte do RS.