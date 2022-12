Fogos com estampido na virada de ano podem gerar multa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A virada do Ano Novo costuma contar com um espetáculo à parte: os fogos de artifício. No entanto, muitos artefatos provocam barulho em excesso – e, por isso, estão proibidos em Alegrete.

Neste ano, só será permitida a utilização de artefatos com efeitos visuais, mas sem estampidos (silenciosos).

Símbolo da praça Getúlio Vargas é pichado em Alegrete

Desta forma, a Secretaria de Meio Ambiente, alerta para o uso de fogos de artifícios na festa de réveillon em virtude dos transtornos causados a autistas, a animais, a bebês, a enfermos e a idosos no município.

A partir da Lei Complementar nº 068, implementada em 29 de junho de 2021, está “proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuam estampidos, em toda a extensão do município”, alterando o inciso XXVIII, da Lei Municipal nº 2.711/96. A lei prevê multa de até 10 mil reais.

Familiares e amigos lamentam a morte da professora Iara Marques Araújo

A Lei Estadual 15.366/19 e Decreto Estadual 55.638/2020 também reforçam a necessidade de cuidado com esta questão, além de evidenciar as devidas punições.

As denúncias poderão ser realizadas diretamente com a Brigada Militar – 190.