Com o propósito de aumentar a representatividade feminina, Câmara realiza oficinas com pré- candidatas

A oficina iniciou no plenário da Câmara de Vereadores, na manhã do dia 11, voltada para às pré- candidatas a Câmara de Alegrete. Dentre os vários assuntos que serão abordados junto às mulheres que prentedem colocar seus nomes à disposição de partido e concorrer no próximo pleito, em outubro desse ano, foi abordado pela servidora do Legislativo, Alessandra Mendes, como comprender os órgãos e competências envolvidos, bem como, os sistemas eletrônicos utilizados no contexto da Câmara.

Advogada e servidora da Câmara de Alegrete, Alessandra Mendes

Durante os próximos dias continua, no plenário da Câmara, palestras direcionadas a diversas aspectos da vida política, visando empoderar as pré- candidatas e preparar as possíveis candidatas a enfrentar desafios que possam surgir na campanha eleitoral de 2024.

A expectativa é que essa iniciativa contribua, significativamente para a ampliação da presença feminina nos cargos eletivos, consolidando avanços rumo à equidade de gênero na política municipal.