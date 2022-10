Como o comércio local enfrenta a concorrência da web; vendas pela Internet têm expressiva fatia

Share on Email

Alegrete há um bom tempo já não é a mesma cidade, apenas com empresas locais tocadas por famílias e alguns colaboradores. Grandes lojas de rede nos setores de eletrodomésticos, confecções e outros produtos mudaram a rotina da cidade.

Isso, sem dúvida, acirra a concorrência em todos os setores da economia e traz muitas alternativas aos consumidores.

Porém, surge uma situação que fomos verficar com algumas empresas de como enfrentam a globalização e a concorrência com produtos da China, India, Taiwan, sem contar o peso dos gigantes do mercado nacional.

O empresário Luis Alberto Izolan fala que a pior situação é concorrer com produtos piratas que são vendidos, às vezes, por três vezes menos, mas sem qualidade. Quanto a importados coloca que grandes marcas de tênis, por exemplo, vêm de outros países, mas com garantia da indústria. Para enfrentar as concorrências até mesmo da internet, apostam em qualidade, atedimento, promoções e no pós venda.

A venda direta em que o cliente pode sentir, tocar, experimentar o produto que vem com garantia da indústria, é um diferencial único.

O gerente da Deltasul da Gaspar Martins, Anderson Vassallo, diz que para enfrentar toda e qualquer concorrência apostam na qualidade e garantia de seus produtos, porque acontece de clientes irem à loja e dizerem paguei barato, mas estragou – o que comprova que em muitas situações que o barato sai caro, atesta.

Outro empresário que fala do que vem acontecendo com a concorrência é a forma como age para manter seu negócio é Everton Jardim, da Optica Vip, empresa alegretense. – Apostamos em qualidade, tecnologia e atendimento, porque similiar nunca será com a mesma qualidade e muitas vezes é quase o mesmo preço. O consumidor é muito bem informado e sabe que o que é bom e vale a pena, considera o empresário.

A empresária Nádia Mileni dos Santos Manganelli, com loja no bairro Medianeira, diz que neste mundo de muita competição e alternativas, prezam pelo atendimento e qualidade nos produtos, fazendo com que os clientes se sintam acolhidos, gostem de estar na loja, e assim a loja faz o seu diferencial.

Um fator importante sobre o globalismo, provocado pela web, envolve diretamente os jovens. Essa afirmação é confirmada pelo gerente Executivo do Centro Empresarial, Márcio Daniel, que diz que fez uma pesquisa e verificou que jovens a partir de 17 anos compram em boa escala pela internet, dentre os que tem autonomia para ter acesso a cartão de crédito, considerou.