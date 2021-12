Comunidade do interior mantém luta para continuidade da pavimentação da RS/566

Share on Email

Elaine Londero, que integra a AMMAI, diz da luta para se pavimentar essa estrada, porque quem mora no interior precisa de boas estradas para se deslocar e escoar sua produção.

O poder das palavras

E depois de tanta luta e reinvindicações, em 2021 o asfalto começou. O trabalho é lento e está no Km 30 da rodovia e luta é, também, é conseguir mais recursos para que se faça as pontes que estão pequenas e não vão condizer com a nova pavimentação.

Obras na RS/ 566

Tudo é muito difícil, observa Elaine Londero e já pedimos a políticos que se empenham para que esta obra não pare ,visto que o desenvolvimento de nossa região ,também passa por termos boas estradas, enfatiza produtora e moradora do Mariano Pinto.

O engenheiro do DAER Paulo Maister diz que a terraplenagem para a continuidade das obras está no KM 33 e que a parte pavimentada até o momento soma 20km. O primeiro lote vai terminar na ponte do Inhanduí e fechar em 34,9. E depois a luta e para conseguir mais recursos.