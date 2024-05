Consulado do Internacional distribui marmitas aos desabrigados da enchente

Share on Email

O ato, conduzido por integrantes do consulado, refletiu o orgulho e dedicação da equipe de trabalho social envolvida. A iniciativa, que contou com o apoio de diversos colaboradores, possibilitou oferecer um jantar digno às famílias desabrigadas, evidenciando a importância da união e cooperação de todos os envolvidos.

Emater faz levantamento dos prejuízos da produção agrícola de Alegrete

O cônsul do Internacional, Vilmar Freitas, expressou sua gratidão a todos os que contribuíram para o sucesso da ação, ressaltando que cada participante, de alguma forma, esteve presente na elaboração e entrega das refeições. Além do jantar, está prevista a continuidade das atividades de apoio, com a distribuição de almoço, lanche da tarde e jantar. A mensagem central enfatiza que ajudar faz bem não apenas àqueles que recebem auxílio, mas também àqueles que oferecem sua solidariedade.