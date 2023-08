Homem é atingido por seis tiros em tentativa de homicídio no bairro Novo Lar

Share on Email

No local, um homem de 36 anos foi encontrado caído em via pública, após ter sido atingido por disparos de arma de fogo. Os detalhes indicam que aproximadamente seis tiros acertaram diferentes partes de seu corpo, incluindo glúteo, costa, perna e ombro.

Após a chegada da equipe do Samu, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Caridade. O homem, estava consciente no momento do atendimento e seu estado de saúde foi relatado como estável.

Ainda não foi possível identificar o autor dos disparos, uma vez que a vítima não estava em condições de fornecer informações detalhadas sobre o ocorrido.