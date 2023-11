Dança Alegre Alegrete prossegue nesta segunda-feira com uma intervenção na Venâncio e dois espetáculos

Amizade que resiste ao tempo: 4º encontro da turma CFSd BM 1991

Oficinas no auditório do Centro Cultural reuniram participantes que apreciam a arte da dança em seus vários gêneros. Um bate-papo no sábado resgatou o melhor do evento. Realizado no Centro Cultural, o evento contou com expoentes da dança e convidados da criadora Maria Waleska Van Helden.

Ontem (26), um workshop sobre danças urbanas (breaking) movimentou a turma, que participou ativamente com o instrutor Driko Oliveira. O porto-alegrense colocou todo mundo para dançar. A escola de dança Daniele Pinheiro subiu ao palco à noite, seguida pela Cia Trivial, que apresentou o espetáculo “Trivial, Um Espetáculo de Bboys.

O público tem prestigiado o evento ao ar livre e, após uma lacuna de 8 anos, o Dança Alegre Alegrete oferece muita cultura de dança para a comunidade da 3ª Capital Farroupilha. Nesta segunda-feira (27), a programação prossegue a partir das 15h, com uma intervenção urbana da bailarina Clarissa Gomes, de Porto Alegre, que se apresenta frente a loja Roupa e Cia (Venâncio Aires, 699).

No palco principal do Dança, a noite de segunda-feira reserva dois espetáculos, a partir das 19h30min. “Ballet Esmeralda e Prelúdio” será exibido pela escola de dança de Alegrete, Coppélia. A Cia Del Porto encerra o quarto dia com o espetáculo “Vivir”.

Fotos: Katiuscia Oliveira