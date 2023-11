DTG Poncho Verde, de Panambi, vence a 36ª edição do Enart

A final emocionante da 36ª edição da competição aconteceu no domingo (26/11) no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul.

O tema apresentado pelo Poncho Verde, “O boi é bicho, mas tem alma sob o couro”, revelou uma performance única e carregada de significado. A coreografia, inspirada na música “Poncho Molhado” dos Os Serranos, com letra de Ewerton Ferreira/José Hilario, retratou a história dos tropeiros, homens de preto que conduziam o gado ao abate. Contudo, no trajeto até o matadouro, os tropeiros refletem sobre o destino dos bois, reconhecendo que, assim como os humanos, os animais também possuem alma.

Com cerca de 4,6 mil competidores disputando em mais de 25 modalidades, incluindo danças tradicionais, dança de salão, canto, declamação, trova e chula, o Enart destacou-se como uma celebração vibrante da cultura gaúcha.

Além do título nas Danças Tradicionais Força A, o DTG Poncho Verde conquistou outras honras, incluindo o 1º lugar em Grupo Musical, Melhor Entrada, Melhor Saída, Categoria Destaque do Ano e ainda foi eleito o Grupo de Dança Mais Popular.

A competição foi organizada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e contou com o patrocínio da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, da Fruki, Cervejaria Bellavista e Mercado Bom Preço, com financiamento da Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac-RS), através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

Na modalidade Danças Tradicionais Força A, os vencedores foram:

DTG Poncho Verde – Panambi – 9ª RT PTG Bocal de Prata – Osório – 23ª RT CTG Ronda Charrua – Farroupilha – 25ª RT CTG Sentinelas do Pago – Marau – 7ª RT CTG Tiarayú – Porto Alegre – 1ª RT

Os resultados refletem não apenas a habilidade técnica, mas também o comprometimento e a paixão de cada grupo em preservar e celebrar as tradições gaúchas. O Enart 2023 reforça o papel fundamental desempenhado por eventos culturais na preservação e promoção da rica herança do Rio Grande do Sul.