Dança Alegre continua hoje à noite com grandes performances

O evento, idealizado nos anos 80 pela coreógrafa Maria Waleska van Helden, ressurgiu como uma realidade em Alegrete, celebrando a ocupação dos espaços da cidade com a arte da dança.

Sob a curadoria de Maria Waleska van Helden e Paulo Amaral, o Dança Alegre Alegrete reuniu mais de 15 companhias de dança de diferentes regiões, incluindo Porto Alegre, Pelotas, Bagé e São Paulo, além de grupos locais. O festival manteve suas características singulares, destacando-se por não ter a pretensão de competição. Ao preservar a qualidade da dança, o evento busca democratizar a arte e construir uma plateia crítica.

A XXV edição do Dança Alegre Alegrete é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A programação da terceira noite incluiu a intervenção urbana de Robson Duarte na Câmara Municipal de Vereadores, seguida por um bate-papo sobre as memórias do Dança Alegre Alegrete, mediado por Maria Waleska van Helden e com a participação de Iolanda Cunha, Susete Canto e Elisa Carlesso.

A Escola de Dança Ballerina de Porto Alegre se apresentou às 19h30, seguida pelo espetáculo “Novos Velhos Corpos” do Coletivo 50+ às 20h30.

No domingo(26), a programação inclui um workshop de Danças Urbanas (breaking) ministrado por Driko Oliveira de Porto Alegre, realizado no Centro Cultural às 15h. À noite, a Escola de Dança Danniele Pinheiro de Alegrete se apresenta às 19h30, seguida pelo espetáculo “Trivial – Um espetáculo de Bboys” da Cia Trivial de Porto Alegre às 20h.

O Dança Alegre Alegrete reafirma seu papel como um evento cultural marcante, promovendo a diversidade e preservando a riqueza da expressão artística da dança, sem perder de vista a construção de uma comunidade apreciadora e crítica. Apresentação do Dança Alegre Alegrete de Giovane Moraes.