Rodada do citadino marcada pelo equilíbrio

Numa noite marcada pelo frio e chuva, público foi consideravelmente razoável na rodada marcada pelo equilíbrio nos jogos.Primeiro jogo da noite foi válido pela série C, Blackout e Affa fizeram uma duelo acirrado pelas primeiras posições da categoria. Blackout saiu vencendo com gol de Ramiro Martins logo após a equipe da Affa empatou jogo com Ueliton, no segundo tempo o jogo tomou tons abertos e equipe da Blackout fez mais quatro gols, placar final Blackout cinco Affa dois.

Segundo jogo da rodada foi entre New Castle e Futsal Brasil, um jogo muito estudado pelas duas equipes com caráter decisivo na competição. A partida começou sem muitas chances de gol com decorrer do primeiro tempo a equipe alvinegra do new castle abriu o marcador na partida com Everton Gonçálves num chute fulminante contra a meta do goleiro adversário, logo após novamente Everton ampliou o marcador para equipe do New castle, minutos depois o Futsal brasil descontou o placar com Chael fixo da equipe. No segundo tempo a equipe o jogo começou aberto com chances francas para os dois lados,Caique Fantinel fez o terceiro do alvinegro e no final do jogo Thales Moraes do Futsal brasil colocou a régua na partida placar final New castle três Futsal brasil dois.

Fechando a rodada o grande jogo da noite entre Fortaleza/Friends e Agn jogo válido pela série A da competição.O jogo começou truncado com poucas chances para os dois lados, a equipe da Agn mudou a equipe num contra ataque abriu marcador com Quelvin Araújo inaugurando o marcador da partida.O Fortaleza trocou as peças e conseguiu chegar ao empate com Eric Santos, seguiu pressionando a equipe da Agn e chegou ao gol da virada com Eduardo Tessari no fim do primeiro tempo.

Na volta da segunda etapa a equipe da Agn voltou com tudo em curto espaço de tempo virou a partida com Maison e Juliano leal, o fortaleza lançou mão do goleiro linha e numa bela jogada tabela empatou o jogo com seu camisa dez Jean Marcelo.No apagar das luzes da partida Clésio Figueiredo pivô da Agn deu números finais a esse belo jogo Agn quatro Fortaleza/Friends três, o citadino volta na terça à partir das 19 horas com jogos das diversas categorias da competição.