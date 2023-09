Rio Ibirapuitã em Alegrete passa dos 8 metros e liga o sinal de alerta

Nesta manhã de terça-feira (5), a reportagem verificou na rua Sofia de Brum no Bairro Vila Nova, um dos primeiros pontos em que o Ibirapuitã costuma alagar assim que passa a cota de alerta (8.50), e verificou a situação.

Os moradores já estão monitorando a suba minuto a minuto, muitos acreditam que as águas não vão invadir as primeiras casas. Embora a suba rápida nas últimas 24 horas, muitos atrelam pelo alto volume de chuva que caiu na região.

De acordo com a última medição emitida pela estação automática da CPRM/ANA localizada nas margens do rio, próximo ao Bairro Rui Ramos, o nível do Ibirapuitã tinha atingido às 8h, o nível de 8 metros e 14 centímetros, 15 minutos depois já estava em 8.16cm. Pelo Cemaden o acumulado das últimas 24hs, no centro de Alegrete foi de 25.6mm. Já na estação do Ibirapuitã, o acumulado em 48 horas chega a 95.6mm e nas 72 horas, o município registrou cerca de 121mm.

Conforme o diretor da Defesa Civil em Alegrete Renato Grande, não houve chamados, apenas procura por informações. Segundo o servidor, a projeção é de uma suba do nível de 5cm a cada hora, o que colocaria o rio em cota de alerta já no final desta tarde de terça.