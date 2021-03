Deputada alegretense quer garantir compras de vacinas por estados e municípios e impedir confisco pelo governo federal

Compartilhe















A deputada federal alegretense Fernanda Mechionna (PSOL-RS) apresentou um projeto de lei para garantir que os Estados e municípios tenham a possibilidade de adquirir vacinas contra a Covid-19 em negociações independentes e impedir que o Ministério da Saúde confisque as doses porventura compradas. A ação conta com o apoio de líderes partidários de diversos campos políticos.

“Não há no país hoje uma demanda mais urgente que o combate a pandemia e a vacinação é a medida mais efetiva. Por isso, apresentamos o PL para que Estados, Distrito Federal e Municípios não se sejam impedidos de agir ou tenham seus investimentos ameaçados diante da inoperância do Governo Federal na execução das necessárias políticas de vacinação”, explica a deputada.

Até agora, já apoiaram o projeto os líderes Taliria Petrone, em nome do PSOL, Wolney Queiroz, em nome do PDT, Bohn Gass, em nome do PT, Renildo Calheiros, em nome do PCdoB, Joênia Wapichana, pela Rede, Danilo Cabral, pelo PSB , Baleia Rossi em nome do MDB, José Guimarães, líder da Minoria na Câmara e André Figueiredo, líder da Oposição, além de mais de uma dezena de deputados destes partidos.

5 MILHÕES EM EMENDAS PARA VACINAS NO RS

Fernanda também destinou R$ 5 milhões em emendas parlamentares de bancada para a compra de vacinas para a Covid-19 no Rio Grande do Sul. A deputada propôs que todo valor destinado à Saúde em emendas da bancada gaúcha na Câmara, cerca de R$100 milhões, fosse destinado a esse fim. Isso poderia gerar a aquisição de no mínimo 2 milhões de doses.

Os deputados da bancada gaúcha não aceitaram a proposta, o que fez com que a deputada alocasse para compra de vacinas apenas os recursos que cabiam a ela decidir. Com o valor, é possível comprar cerca de 90 mil doses, o suficiente para imunizar uma cidade do tamanho de Capão de Canoas ou São Lourenço do Sul inteiras (apenas como comparação do tamanho da população).

“Sou oposição ao governo Leite e seguirei sendo, mas a saúde da população está em primeiro lugar e chegamos a um ponto dramático da pandemia. Como não acredito que Bolsonaro vá atuar corretamente, destinei o recurso para o que é urgente e necessário e estarei fiscalizando para que o Governo do Estado não cometa os mesmos erros do presidente e seus aliados. Espero que sirva de exemplo”, diz Fernanda.

ABAIXO-ASSINADO E REUNIÃO COM GOVERNADOR

A bancada do PSOL na Assembleia Legislativa, liderada pela deputada estadual Luciana Genro, lançou um abaixo-assinado para pressionar o governo a garantir vacina, testagem e protocolos sanitários na educação. A petição “Educação pede socorro: testagem e vacina já” pode ser acessada em: https://educacao.lucianagenro.com.br. A iniciativa foi feita em parceria com a deputada Fernanda Melchionna e diretórios do PSOL no interior do Estado.

Além do abaixo-assinado, Luciana Genro e Fernanda Melchionna enviaram ofício ao governador Eduardo Leite solicitando uma reunião para tratar das iniciativas estaduais para compra de vacina para todos os gaúchos.

Júlio Cesar Santos Fonte e Foto: Assessoria da deputada