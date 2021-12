Na manhã da última quarta-feira, a programação foi desenvolvida envolvendo dois momentos: o primeiro, um verdadeiro tour interno em que o provedor Roberto Segabinazi e sua equipe de apoio mostraram o tamanho da estrutura física da Santa Casa. Depois, uma reunião no auditório do Hospital em que foi detalhada aos vereadores toda a dinâmica de funcionamento, custos e novos projetos. Ao todo, sete vereadores acompanharam a visita. E ouviram da direção do hospital os novos desafios como a ampliação do centro cirúrgico, de 4 para 7 salas de cirurgia e de 6 para 12 o número de salas de recuperação. O provedor disse que o projeto de ampliação da UTI está pronto.

Direção da Santa Casa faz radiografia das instalações e novos projetos do Hospital

A Santa Casa vai investir na usina de Oxigênio, está concluindo uma nova área para abrigar o antigo tomógrafo. O dinheiro para a obra está saindo da campanha que arrecadou quase R$ 400 mil para a compra do tomógrafo, mas como chegou o novo equipamento do Ministério da Saúde, o valor arrecadado está sendo aplicado na obra.

Na visita aos setores internos, foi mostrada a usina fotovoltaica que já produz 50 por cento do consumo de energia do hospital. Em área anexa que já está recebendo aterro, vai ser construída a Casa de Acolhimento com recursos na ordem de R$ 500 mil conseguidos através do deputado Zucco. No local também será construído o ambulatório de gestante de alto risco.

Foi mostrado aos vereadores o setor de lavanderia que lava 850 quilos de roupa por dia, não só do hospital mas também de postinhos de saúde. São 22 funcionários para um tempo de trabalho de 13 horas. Tem o serviço de costureira para produzir roupas e fazer enxovais de cama e mais o trabalho de uma estofaria.

O setor de higienização emprega 32 funcionários e um custo considerável de material de higiene. Roupas que são encaminhadas para a área suja levam duas horas para a lavagem utilizando 2,5 mil litros de água para cada 100 Kg de roupas.

Foram visitados o ambulatório,. Residência médica, hemodiálise, setor que vem apresentando prejuízos, mas a direção da Santa Casa negocia com a Prefeitura uma forma de viabilizar o funcionamento da Hemodiálise. Uma rápida passagem na Maternidade, na Neonatal considerada o cartão de visita da Santa Casa, referência no Estado. Os vereadores conheceram a primeira sala humanizada para o parto normal . Na UTI Neonatal, que tem 10 vagas, sendo oito para SUS, a recuperação de recém nascidos mostra a dedicação e competência da equipe. Lá estão recém nascidos com 500 gramas de peso , considerados de altíssimo risco,conforme relatou aos vereadores a médica Marilene Campagnolo, diretora técnica do Hospital. Foi citado o caso de um bebê que nasceu com 500 gramas, internado na UTI Neonatal já está com 780 gramas. E assim como este, outros casos em que a Neo consegue mandar para casa bebês com excelente qualidade de vida. O provedor mostrou o projeto da Unidade Intermediária da UTI Neonatal que será importante suporte para a Neo.

Há o projeto das salas vermelhas, semi UTIs para situações de emergência. Foi mostrada a Oncologia habilitada pelo IPÊ. O Posto 2 que deverá ser ampliado e com banheiro em todos os quartos.

No segundo momento da visita, os vereadores ouviram atentamente a exposição do provedor Roberto Segabinazi e de Tailise Ribeiro Lemes, diretora operacional, mostrando a realidade do Hospital através dos números. Fundada em 1872, a Santa Casa atende aos 11 municípios da região no âmbito da 10ª. CRS, onde moram quase 500 mil pessoas, das quais 80 por cento SUS.

A importância da UPA

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA – começou suas atividades no final de 2014, sob a gestão da Santa Casa e faz Parte da rede de urgência e emergência da cidade, unidade intermediária entre a atenção básica de saúde e o hospital.Foram mostrados os números da UPA, no período de janeiro a agosto deste ano, chegando a 33.276 pacientes atendidos, numa média diária de 136 pacientes. Na modalidade pouco urgente, o maior número de atendimentos, com o percentual de 62,2 por cento, seguido de Urgência com 16,35 por cento. Há dois médicos plantonistas 24 h e com 3 leitos para urgência, 10 leitos para observação e 3 leitos isolamento.A UPA recebe repasses do Município, Estado e União.

Projetos em Andamento

Estiveram presentes na Santa Casa os vereadores João Leivas, Itamar Rodriguez, Glênio Bolsson, Dileusa Alves, Jaime Duarte, Luciano Belmonte e Bispo Ênio Bastos. Na sala de reuniões, os vereadores ouviram do provedor Roberto Segabinazi e da diretora técnica Tailise Ribeiro Lemos, os projetos em andamento: Além da Casa de Acolhimento de Mães e egressos da UTI Neonatal e mais o ambulatório de gestantes de alto risco, a Santa Casa ataca em outras frentes para melhorar a capacidade de atendimento do Hospital com mais espaço e inovação.

Assim está a implantação de novo centro cirúrgico, a aquisição de nova mamografia digital, o serviço de hemodiálise em negociação com a Prefeitura, o novo tomógrafo, a ampliação do ambulatório com a realocação do antigo tomógrafo. Foi mostrado sobre a unidade de cuidados intermediários da Neonatal, assim como a reforma do Posto 2, tão aguardada, em licitação pela Prefeitura, a reforma do Posto 3 com a ampliação de 10 novos leitos psiquiátricos. A provedoria ainda relatou sobre o Planejamento Estratégico da Santa Casa através de uma consultoria do Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre e o Projeto Viva a Santa Casa.

Aos vereadores foi também relatado sobre o Programa de Residência Médica, em clínica médica e psiquiatria, numa parceria com a Prefeitura com 4 residentes ativos em, clínica médica e 6 residentes em Psiquiatria, sendo um referencial para Alegrete.

A Santa Casa tem um quadro de 666 funcionários, sendo 580 efetivos, 86 afastados, 52 estagiários e 105 terceirizados. O custo de pessoal/mês chega a R$ 2.850.235,00.

A direção da Santa Casa reforçou aos vereadores sobre a necessidade de convencer seus deputados no sentido de destinarem emendas parlamentares que estão sendo muito importantes para o hospital. E foi destacado também sobre as emendas impositivas dos vereadores que são direcionadas para esta instituição de saúde.