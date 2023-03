Dupla é presa, pela BM, por furto em veículo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã de sábado(12), uma guarnição da Brigada Militar, durante o patrulhamento ostensivo, nas imediações da Estação Rodoviária, recebeu informações que dois homens tinham arrombado um veículo que estava estacionado.

Super Théo, prematuro de 25 semanas e 810g, vai para casa depois de 4 meses na UTI NEO

Eles quebraram os vidros das portas dianteiras e retiraram uma mochila. A guarnição policial em posse das características dos suspeitos, realizou buscas, e abordou um homem de 40 anos, e o outro de 23 anos.

Ambos, ao perceberem a aproximação da guarnição tentaram dispensar uma mochila. Foi identificado que, no interior da mochila, havia documentos em nome do proprietário do veículo.

Foi feito contato com o proprietário/vítima, um homem de 65 anos, e os autores foram conduzidos à UPA e posteriormente à DPPA onde foram autuados em flagrante.