Semana marcada por definição de comissões e líderes de bancadas na Câmara

As bancadas já definiram as lideranças partidárias para o ano legislativo. Durante a primeira sessão ordinária do ano, os partidos com assento na Casa fizeram suas respectivas indicações.

Franciele partiu demasiadamente cedo e levou junto o sonho de ser mãe

João Leivas (MDB) permanece como líder do Governo Márcio Amaral. Cléo Trindade, por sua vez, será o líder emedebista. Os Progressistas terão como líder em 2023 o vereador Bispo Ênio, enquanto a bancada trabalhista, definiu o nome do vereador Éder Fioravante na liderança do PDT.



As demais bancadas são compostas por apenas um vereador, que naturalmente desempenham a liderança: Anilton Oliveira é o líder do Partido dos Trabalhadores, Jaime Duarte exerce a liderança dos Republicamos, enquanto Fábio Perez desempenha a liderança do Partido Verde.

Já na última quinta-feira (23), durante a sessão ordinária ocorreu a definição das novas formações das comissões permanentes da Casa para o ano de 2023. As respectivas bancadas já definiram os seus nomes, ficando assim constituídas.

Ex-presidiário diz ter quitado sua dívida com a sociedade, mas agora sente-se injustiçado

A CLJRF – Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final será composta pelo trio João Monteiro, João Leivas e Firmina Soares. Já a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas (COFCP), é integrada pelos vereadores Ênio Bastos, Cléo Trindade e Dileusa Alves.

Pela comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social (CIDBES), fazem parte os edis Itamar Rodriguez, Anilton Oliveira e Jaime Duarte.

Alegretense ‘desgarrado’ escreve poemas inspirado pelo mundo espiritual

Após o feriadão de Carnaval, a Câmara retomou seus trabalhos, e na sessão de quinta-feira, não havendo projetos na Ordem do Dia, o expediente constou de seis projetos de lei encaminhados pela Prefeitura, acolhidos pela Casa e que agora tramitarão pelas Comissões, retornando a plenário com os devidos pareceres. Destaque para o projeto de lei que autoriza a prefeitura a conceder gratificação especial aos profissionais da área da saúde, assim como projetos de repasse à Apae e aos Jogos da Solidariedade.

Fotos: assessoria de imprensa CMA