Previsão de chuva em forma de garoa dura até o Sábado de Aleluia

A chuva em forma de garoa e de forma muito isolada no começo do dia na região Sul e precipitação na sequência em pontos do Oeste. Segundo a MetSul, há chance de que a instabilidade alcance poucos locais do Centro do Estado. Nas demais áreas, o tempo segue firme.

A partir desta terça-feira se espera uma gradual diminuição da amplitude térmica. Na segunda metade da semana, com maior umidade e chuva em muitos locais, a diferença de temperatura entre a noite e o dia vai ser menor.

A tendência é de uma semana com chuva fraca, sendo que amanhã (5), a máxima chega aos 28ºC e novamente existe a previsão de uma garoa (0,2 mm). Na quinta-feira (6), a temperatura varia entre 18 e 24ºC e há previsão de 8,7 mm sendo o dia da semana com mais precipitação. Já na sexta-feira (7), Paixão de Cristo a mínima será de 16ºC e máxima de 23ºC. A chuva em forma de garoa tem previsão de 0,8mm.