Rotatórias de Alegrete estão aprovadas pelos condutores

O trânsito alegretense, por muito tempo, tirou o sono de motoristas da cidade. Mas, agora, com a implantação das rotatórias, a fluidez de alguns pontos de Alegrete melhorou de maneira expressiva.

Foi feita uma pesquisa rápida com alguns motoristas que costumam rodar bastante por regiões do perímetro urbano, e a satisfação com a implementação das rotativas é muito positiva.

A Guarda Municipal, por meio do Diretor Rogério Leal, salienta que o número da frota veicular aumentou para 43 mil veículos. Comparado com o primeiro semestre de 2022 esse número aumento em 2mil.

O Secretario de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, aponta que continuarão ocorrendo melhorias no trânsito alegretense. Segundo o Secretario, está por começar a obra da ciclovia da Avenida Caverá que promete um melhor escoamento do fluxo veicular da Zona leste. Outra obra que por iniciar é nas ruas Honório Lemes e Flores da Cunha em sentido único.

Honório Lemes vai funcionar em sentido único, Avenida tiaraju sentido Avenida Ibicuí. Já a Flores da Cunha o tráfego terá direção contraria, Avenida Ibicuí sentido Tiaraju.

Daniel, salienta que as melhorias da mobilidade urbana são sempre prioridades para a população. Assim, as rotatórias servem para melhoria da fluidez dos veículos e principalmente não gerar congestionamento nos chamados horários de pico.