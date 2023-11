Em comemoração aos seus 40 anos, Caudilho Vianense, abre temporada dos festejos 2024

De olho no Calendário Tradicionalista de 2024, A Patronagem do Piquete Nativista Caudilhos Vianenses, em conjunto com departamento Cultural e a Coordenação das Invernadas, promoveram no último final de semana mais um evento visando os Festejos Farroupilha do próximo ano.

Os convidados ministraram uma verdadeira aula obre vivências e legados. O professor de História e tradicionalista, Valdevi de Lima Maciel, e a ex -Prenda da 10ª Região Tradicionalista, Vanessa Maciel, puderam expor um pouco do seu vasto repertório na área farroupilha e partilharam conhecimento sobre indumentária e costumes gaúchescos.

O evento foi aberto com a presença do Patrão João Paulo Mazoni (gestão 2023/2024), 1ª Prenda Juvenil Municipal Kimberly Dias, 1ª Prenda Mirim Municipal Maria Eduarda Machado e 2ª Prenda Mirim Municipal Bianca Schroer. Além de membros da Patronagem da entidade promotora, prendas e peões, sócios e interessados na aula, destacaram-se a representação do Grupo de Ginetes Tropilha Gaviona, CTG Sentinela das Missões e CTG Farroupilha de Alegrete.

Dentro da agenda que vem por aí, estão o 5º Festival Ibicui de Arte e Tradição (5º FIAT), dias 09 e 10 dezembro, O “Papa Figo em Versos” dia 16 março do ano que vem, durante os festejos de aniversário de Manoel Viana. O Piquete vai sediar em 2024 a Ciranda Cultural Municipal de Prendas e igualmente o Entrevero Municipal de Piás, Guris e Peões, além da Festa dos 40 anos, no mês de julho de 2024. Muitos bailes, eventos do Calendário Cultural previsto vão envolver a família ‘caudilhense’ e a comunidade.