EMEB Lions Clube realiza ações de prevenção à dengue

Com o aumento dos focos do mosquito aedes aegypti e os casos de dengue em Alegrete, se faz necessário que toda a comunidade ajude de alguma forma combater focos e evitar novas incidências. Isso necessariamente passa pelas escolas da cidade. A Secretaria da Saúde, através de agentes parceiros, a Secretaria de Educação luta para barrar o avanço da dengue no município.

Uma escola que realiza ações com a participação de todos os seus alunos foi a EMEB Lions Clube que envolveu desde os pequenos até os dos anos finais. Além da palestra em sala de aula, com uma mostra do mosquito aedes, para esclarecer sobre os cuidados e perigos, os estudantes realizaram ações efetivas dentro da escola. Desde cuidar se em algum local do pátio tem água parada, ou outro tipo de detritos que possam servir de criatório a qualquer tipo de mosquito.

Alunos ajudando na limpeza do pátio da escola

Os maiores saíram às ruas próximas ao prédio da EMEB para entregar material informativo às famílias, solicitando que aumentem os cuidados para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti que causa a dengue e outras doenças.

Entrega de material informativo a comunidade do entorno da EMEB Lions Clube

Esse trabalho vem sendo realizado em outras escolas da Rede Municipal a pedido de suas direções, no sentido de conscientizar tanto alunos como professores e toda a comunidade escolar sobre os perigos da dengue. Oficiais são 113 casos confirmados e 115 estão em investigação . – A nossa preocupação são as pessoas que apresentam os sintomas e não procuram o médico, já que a dengue pode, inclusive, levar a óbito, atesta a Delegada Regional de Saúde adjunta, Andreia Carneiro.