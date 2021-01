EMEI Menino Deus promove encerramento de atividades na escadaria da Praça Alexandre Lisboa

Compartilhe















No último dia 30 a equipe gestora da EMEI Menino Deus realizou o encerramento das atividades letivas 2020 com uma confraternização ao ar livre.

O encontro deu-se na escadaria do Hospital Alexandre Lisboa(ABA). A ideia da Equipe Gestora surgiu pelo momento atual em razão da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a diretora, Márcia Siqueira, o objetivo foi deixar uma mensagem positiva diante de todas as dificuldades e também para valorizar os pontos turísticos do Município.

Além da equipe do educandário, estiveram presentes a Secretária de Educação Angela Viero e Andreia Oliveira, Diretora de Cultura.

” O dia foi de reencontros. A Equipe Gestora da EMEI Menino Deus realizou mais um drive thru para encerrar as atividades letivas de 2020. Desta vez, o lugar escolhido foi a escadaria do antigo Hospital Alexandre Lisboa, lugar que foi revitalizado pelas artesãs de Alegrete.” – disse a diretora.

De acordo com Márcia Siqueira, a ação foi realizada em reconhecimento à dedicação, comprometimento e criatividade das profissionais que, mesmo diante da pandemia, não mediram esforços para atender e manter o vínculo com os alunos.