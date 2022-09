Empresa de Alegrete vence concurso de paisagismo em fotomontagem

Os proprietários da JT jardinagem e paisagismo, Lidiane Severo e Jones Trindade foram um dos vencedores do VII Concurso de Fotomontagem com PhotoLandscape.

A empresa Aue Software paisagismo de MG, lançou seu VII Concurso Internacional de Fotomontagem com( PhotoLANDSCAPE), onde os clientes enviaram seus projetos para serem avaliados tecnicamente, utilizando os recursos que o programa oferece, bem como, conhecimentos de paisagismo.

Foi então que Lidiane aceitou o convite para participar do concurso. No momento não tivemos tempo para pensar em qual projeto mandar, pois estou lutando com um problema de saúde, porém decidiu mandar aquele que mais gostou.

“Não só por ter sido o nosso 1° projeto aprovado e vendido para um cliente, mas porque marcou o início de um trabalho novo ao qual nos dedicamos com todo amor”, explicou a empresária.

O concurso contou com 17 participantes de diversas partes do Brasil e também do exterior. A 1° etapa foi por votação popular na página do Facebook da Aue, onde a empresa de Alegrete recebeu muitos votos, clientes, amigos, familiares e conhecidos que votaram e colocaram o projeto da JT Jardinagem e Paisagismo na final com pontuação extra de votos.

Há um ano usando a ferramenta, Lidiane se aperfeiçoou no programa de PhotoLandscape (projetos) e já conseguiu chegar numa final. Via internet, o concurso selecionou os três melhores trabalhos e uma menção honrosa, que foi para o Projeto 15 – Maycon Mazia Kozempa.

4º lugar

A empresa genuinamente alegretense obteve a terceira colocação, o projeto 09, de Lidiane Severo, administradora e paisagista. Ela recebeu além do certificado, um DVD do documentário 7 visões da paisagem.

O 2° lugar foi para o Projeto 08 de Naiana Souza- Passo Fundo (Paisagista), recebeu um curso EAD de PhotoLANDSCAPE ou HydroLANDSCAPE.

2º lugar

Já o 1° lugar foi do Projeto 13 – Amarílis Nalú Kroessin Carazinho (Eng. Agrônoma e Paisagista), que levou um ano de subscrição do software que escolher (AutoLANDSCAPE,PhotoLANDSCAPE, HydroLANDSCAPE ou CalcLANDSCAPE), um DVD do documentário 7 Visões da paisagem e um pôster Palmeiras Nativas do Brasil.

1º lugar

“Fiquei muito feliz em ir para a final com mais duas mulheres e gaúchas. Pois mesmo eu ainda não tendo graduação em Arquitetura e Urbanismo e poder concorrer com candidatos de níveis maiores que o meu é de grande aprendizado para mim”, comemorou Lidiane.

Ela conta que está sempre buscando qualificação na área de paisagismo, fazendo cursos EAD, cursos de empreendedorismo e atualmente está cursando um de Marketing digital. Tudo para aplicar na empresa.

“Gostaríamos de agradecer a confiança dos nossos clientes Fernanda Ferrari e Guilherme Veiga proprietários da loja Multiplayer Game Store, donos do projeto que concedeu 3° lugar. Inclusive no dia da final do concurso fazia um ano que havíamos executado o trabalho (projeto na loja”, comentou Jones Trindade.

Fotos: reprodução