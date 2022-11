Gurias promovem torneio em prol da Lívia e pedem ajuda da comunidade

As inscrições encerram-se no domingo (20), no valor de R$ 80,00. Lívia Rios Paim, veio ao mundo no dia 6 de janeiro de 2016, prematura de 34 semanas, nasceu saudável, mas com oito dias foi diagnosticada com meningite bacteriana.

Após longos 32 dias de neo já tratada a meningite, ela foi transferida para Santa Maria e submetida a primeira cirurgia, pois a sequela da meningite foi a hidrocefalia.

Entre 36 dias de vida e seus 2 aninhos ela passou por 6 cirurgias. Desde a 6° cirurgia tudo estava dando certo até mês passado. Foi quando o corpo da Lívia começou “absorver a válvula” entendendo que fazia parte do organismo. O aparelho não estava funcionando direito fazendo com que a Lívia ficasse muito mal e foi preciso internação na Santa Casa de Alegrete.

No dia 11 de outubro, foi transferida para Santa Maria e no dia 14, a pedido do neurocirurgião que queria avaliar se Lívia passaria por mais uma cirurgia, foi feito todos os exames que tinham que ser feitos para ter certeza do que seria melhor.

Foi então que Lívia passou pela 7° cirurgia no dia 19 de outubro no Hospital Astrogildo de Azevedo em Santa Maria e deu tudo certo. No próximo dia 5, Lívia retorna a Santa Maria para revisão e será submetida a uma bateria de exames para saber se está tudo está certo.

A mãe de Lívia é atleta do time que está organizando o torneio, e foi então que as gurias arregaçaram as mangas e idealizaram a competição para arrecadar fundos para auxiliar Lívia no tratamento.

Haverá premiação para as três melhores equipes. Suan Fagundes uma das atletas e organizadora salienta que é uma causa muito nobre. “Monte sua equipe e venha nos ajudar”, destaca ela que pede ajuda da comunidade para colaborar com as premiações.

Interessados em ajudar as gurias em prol da pequena Lívia podem contatar pelo telefone 55-984112277 (Suan), ou 55-991970267.