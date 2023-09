Enchente: Ibirapuitã passa dos 11 metros e centenas de pessoas já estão fora de casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste dia 9, às 8h, a Defesa Civil de Alegrete divulgou um novo boletim atualizando a situação das inundações que afetam o município. As informações são preocupantes, com o nível do rio atingindo 11m,04cm e uma elevação de aproximadamente 3 centímetros por hora. A cota de inundação estabelecida em 9,70 metros já foi ultrapassada, causando impactos significativos na região.

Até o momento, 14 famílias estão desabrigadas, totalizando 35 pessoas que precisaram deixar suas casas devido às cheias. Além disso, 41 famílias foram desalojadas, afetando 118 pessoas que tiveram que buscar abrigo temporário em locais seguros.

Os bairros mais atingidos pelas inundações incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

A Defesa Civil de Alegrete está trabalhando incansavelmente em conjunto com servidores da prefeitura, o Exército Brasileiro e voluntários para realizar as ações necessárias no auxílio às vítimas.

Nesse momento de crise, dois abrigos foram ativados para acolher as pessoas desalojadas e desabrigadas: o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo. Esses locais estão disponíveis para receber aqueles que precisam de abrigo seguro e assistência.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

A Defesa Civil continua monitorando de perto a evolução da situação e pede que a população esteja atenta às orientações e alertas.