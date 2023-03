Sargento, natural de Alegrete, é destaque em três modalidades em evento militar nos Estados Unidos

O 3º Sargento Cav Bruno Schubert Trindade foi contemplado com as três maiores honrarias. No período de 30 de janeiro a 9 de março de 2023, o Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), localizado no Fort Benning (Estados Unidos), realizou o Curso de Líder de Pequenas Frações – Basic Leader Course.



O curso contou com a participação de vinte e dois alunos do Brasil e da Colômbia, e teve como destaque o 3º Sargento natural de Alegrete que atualmente reside em Santa Maria e é instrutor no Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires.

O militar foi escolhido como o “Soldado de Honor” e “Soldado de Hierro, além disso, seu nome foi colocado na “Lista del Comandante”.

O Curso de Líder de Pequenas Frações – Basic Leader Course, tem a finalidade de desenvolver habilidades de comunicação escrita e oral, pensamento crítico e criativo, resolução de problemas, liderança, assessoramento, cerimônias militares, como conduzir um treinamento e adestramento de soldados.

Também visa o desenvolvimento do caráter, procedimentos de condução de tropas com o objetivo final de serem capazes de treinar, liderar e realizar operações na liderança de pequenas frações.

Sobre o alegretense

Bruno é filho de alegretenses, o pai é o Capitão Carlos Edenir Bitencourt Trindade que serviu por mais de 14 anos no 6º RCB e 13 anos no HGuA.

Eles saíram de Alegrete para Santa Maria em 2015, onde residem até hoje. Capitão Carlos já está na reserva (aposentado). Orgulhoso com o filho – Capitão Carlos falou que acompanha diariamente as notícias de Alegrete pelo PAT e pontuou: “nós saímos da nossa terra Natal, porém Alegrete nunca sai de nós. É nossa essência”.

Sargento Bruno também serviu por quatro anos no 6º RCB e aqui, foi instrutor do CFGS, Curso de Formação e Graduação de Sargentos.

Ele foi transferido para Santa Maria no final de 2019. Serve no Centro de Instrução de Blindados, onde é instrutor.

Casado, Sargento Bruno ficou nos EUA durante o período do curso e no seu retorno que já está acontecendo, terá mais uma belíssima surpresa, a filhinha do casal nasceu quando ele estava lá e, por coincidência, exatamente no dia em que ele faz aniversário: 2 de fevereiro. A pequena se chama Laura.

Sargento Bruno com a família





Com informações e fotos: Centro de Instrução de Blindados – Santa Maria e arquivo pessoal