Entidades que lutam pela causa do TEA são homenageadas na Câmara

A Câmara Municipal abriu suas portas na noite de terça-feira (11), quando as entidades que lutam pela causa do espectro autista na cidade receberam reconhecimento do Poder Legislativo, através de proposição do vereador Itamar Rodriguez.

Conduzida pelo presidente da Câmara, Luciano Belmonte, a sessão solene reuniu as principais ativistas da causa em Alegrete, reforçando uma luta que é de todos. Nosso Município apresenta números alarmantes de crianças que apresentam a síndrome e como identificar e conduzir os tratamentos é primordial. Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino.

O processo de inclusão de pessoas com deficiência é recente, se comparado à longa história de exclusão. O desafio dos gestores é construir políticas intersetoriais que garantam pleno acesso a serviços de assistência social, saúde, educação, esporte e lazer.

As entidades homenageadas foram a APAE, representada por Maura Sanchotene, a Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência (SAAIA), representada por Josyelle Bardin Severo, a Equoterapia de Alegrete, representada por Maria Aparecida Morais e Sibele Saldanha, ONG Nós Acolhemos Vocês, representada por Elena Noetzold Brandolt, e Ajuda Maior do Autismo (AMA), vinculada ao Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete (Cepal), representada Jaqueline Copetti.

A vereadora Dileusa Alves, assim como os vereadores Anilton Oliveira, João Monteiro e Cleo Trindade estiveram presentes e somaram-se às homenagens propostas pelo vereador Itamar, aprovada por unanimidade pela Casa.

O Executivo foi representado pela secretária de Saúde Araceli Fontoura. A ex-vereadora Miriam Suhre, apoiadora da Apae, também esteve presente, enquanto o deputado estadual Frederico Antunes enviou mensagem, exaltando as famílias, profissionais e toda rede que dá suporte ao autismo, cumprimentando a Câmara de Alegrete pela importante solenidade.