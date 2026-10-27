Entre os quatro melhores do Estado: alegretense vive momento decisivo na Liga Gaúcha de Futsal Sub-17

O talento alegretense segue ganhando destaque nas quadras do Rio Grande do Sul. Omarion Severo, de 16 anos, atua como ala e pivô do Vasco da Gama, de Caxias do Sul, equipe que garantiu vaga na semifinal da Liga Gaúcha de Futsal Sub-17 de 2026 e está entre as quatro melhores da competição.

Ele reside na região da Serra Gaúcha desde 2022. Antes de seguir sua trajetória no futsal serrano, defendeu o Real e RG Futsal, dando os primeiros passos em sua formação esportiva.

Filho de Mariele Saldanha dos Santos e Dionatã Fagundes, Omarion vive um momento importante na carreira de base. O atleta e seus companheiros intensificam os treinamentos para a sequência do campeonato, cuja fase decisiva será retomada em 7 de novembro.

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Vasco confirma força e garante vaga entre os semifinalistas

A classificação do Vasco da Gama é resultado de uma campanha marcada pela regularidade e por boas atuações nas diferentes etapas da competição.

Na fase de grupos, a equipe de Caxias do Sul apresentou desempenho consistente e avançou para os confrontos eliminatórios. Nas oitavas de final, superou a ADS Sananduva, garantindo presença na fase seguinte.

Já nas quartas de final, o adversário foi o CEPE, de Canoas. Após o confronto de ida, disputado em Caxias do Sul no dia 18 de outubro, e a partida de volta, realizada em Canoas no dia 25, o Vasco confirmou a classificação para a semifinal.

Com a vaga assegurada, o time serrano entra na reta decisiva do Gauchão Sub-17 com o objetivo de seguir avançando e lutar pelo título estadual.

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Quatro equipes seguem na disputa

Além do Vasco da Gama, outras três equipes garantiram presença entre as semifinalistas da competição: Sarandi Futsal, de Sarandi; ACBF, de Carlos Barbosa; e ASF, representante de Vera Cruz e da região de Santa Cruz do Sul.

Semifinalistas do Gauchão de Futsal Sub-17 de 2026:

Vasco da Gama — Caxias do Sul

Sarandi Futsal — Sarandi

ACBF — Carlos Barbosa

ASF — Vera Cruz/Santa Cruz do Sul

A presença entre os quatro melhores times do estado representa mais um passo importante na trajetória do Vasco da Gama e também coloca em evidência o trabalho desenvolvido com os jovens atletas.

Para Alegrete, a classificação tem um significado especial pela presença de Omarion Severo na equipe serrana. O jovem, que iniciou sua caminhada no futsal alegretense e hoje busca espaço em uma das principais competições estaduais da categoria, representa a cidade na disputa por uma vaga na grande final.

Agora, a expectativa se volta para a retomada da competição, em 7 de novembro, quando o Vasco da Gama e os demais semifinalistas darão sequência à luta pelo título do Gauchão Sub-17.