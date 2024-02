Equipe Ninho dos Falcões vai representar Alegrete no Campeonato Nacional de Taekwondo

Daniel Tavares, que também é parte da Corporação dos Bombeiros e retornou para Alegrete há dois anos, enfrenta desafios consideráveis na busca por apoio para seu time. A equipe tem se destacado tanto a nível estadual quanto nacional, participando de diversas competições de grande relevância e trazendo inúmeras conquistas para a cidade.

Deu adeus à querência cedo demais

O treinador cita as dificuldades enfrentadas pelos pais dos atletas, ressaltando a importância de empresas e pessoas perceberem o valor do esporte em todas as idades. Com o Campeonato Brasileiro deste ano sendo sediado em Caxias do Sul, a equipe busca apoio para participar do evento.

No ano passado, a equipe Ninho dos Falcões recebeu votos congratulatórios do vereador Anilton Oliveira em virtude de sua destacada participação na Copa Sapiranga, uma competição de renome estadual, na qual conquistaram uma série de medalhas para o município de Alegrete. O evento foi marcado por um clima de orgulho e satisfação tanto por parte dos atletas homenageados quanto de seus familiares.

Além disso, Daniel Tavares apresentou um projeto social desenvolvido pela Federação Gaúcha de Taekwondo, o qual ele busca implantar em Alegrete. A equipe Ninho dos Falcões, que tem sua sede na Avenida Rondon, n° 405, oferece treinamentos de Taekwondo, Muay Thai e kickboxing para adultos e crianças.

Com a retomada da Frente Parlamentar do Esporte, o compromisso de apoiar o esporte alegretense é reforçado. O vereador Anilton Oliveira enfatiza a importância de que o município apoie a participação da equipe no Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul, reafirmando o compromisso de lutar pelo desenvolvimento e incentivo ao esporte local.