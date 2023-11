Escola Lions Clube realiza ação solidária para auxiliar entidades carentes

A atividade teve o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene que foram destinados à Pousada Dona Oraides de Uruguaiana, que abriga pessoas carentes da Fronteira Oeste.

O diretor, Daltro Silva, salienta que o Lions sempre estará imbuído nessas causas sociais. A didática faz parte das campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, que visam orientar as pessoas sobre a importância do câncer de mama e próstata. As arrecadações já foram destinadas à entidade uruguaianense que abriga sempre um bom número de alegretenses em situações precárias.

Ação conjunta realiza revista geral no Presídio de Alegrete

A direção do Lions estende seu agradecimento à Professora Fernanda Penteado, coordenadora do Projeto e a todos que participaram da ação solidária, escolas EMEB Lions Clube, EMEB João André Figueira, EMEB Murilo Nunes de Oliveira e EMEB Waldemar Borges, bem como demais professores, funcionários, comunidade escolar e alunos pela parceria