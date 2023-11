Guria alegretense é pé quente em jogos do Inter em BH

A pequena, incentivada pelos pais Felipe e Priscila, além do mano, acompanha eles em todos os jogos do Internacional.

Alice toda de vermelho acompanhando os jogadores colorados

A família se mudou para Belo Horizonte há um ano, por motivo profissional de Felipe, e em todos os jogos do time do coração fazem um esforço para acompanhar o clube gaúcho. O melhor é que a guria torcedora entra em campo com a equipe. E, nos três jogos do Inter em BH, ela deu sorte e o time de Coudet venceu as três partidas.

Você pode auxiliar pessoas fragilizadas emocionalmente; veja como fazer isso

A mãe diz que no primeiro jogo do Inter em BH a Alice já havia sido convidada pela diretoria e o consulado para entrar em campo. A partida foi contra o Atlético Mineiro, sendo que a Mariana, a qual faz parte da diretoria, já a colocou de mascotinha. Assim, sempre que o Inter vem a Minas Gerais ela entra na lista. A garotinha de Alegrete foi pé quente em todas as partidas no estado mineiro: contra o Atlético, América e Cruzeiro. É figurinha carimbada no canal do Baldasso dando seus palpites “certeiros”, comenta Priscila.

Aluno pede desculpa e leva flores para colegas; a mãe exigiu isso do filho

Alice desde que nasceu acompanha jogos de futebol com a família e no RS, também, foi a dois jogos do clube do povo. A menina é fã dos mascotes do Atlético e do Cruzeiro, o Galo Doido e a Raposa, respectivamenta, e seja na escola, ou nos jogos ela sempre procura os personagens.

Durante os finais de semana, o local preferido da pequena alegretense é a Esplanada do Mineirão, onde anda de patinete.