Fé e tradição marcam homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes em Alegrete

O início da celebração foi uma carreata que saiu da frente da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, Zona Leste, seguiu pelas ruas centrais e terminou depois de uma procissão e a missa no Caverá.

O tradicional evento que reúne os devotos da Santa, marcou os 54 anos da comunidade católica do município.

A carreata que saiu por volta das 8h20, da Avenida República Riograndense, é organização pela Paróquia Nossa Senhora Conquistadora. A missa foi celebrada pelo Padre Pedro Navarro.

O objetivo sempre é reunir fiéis devotos da Santa Mãe de Deus e congregar a comunidade num evento religioso dedicado à Padroeira das Águas. O fundador e padroeiro da festa por muitas décadas foi Manoel Figueiredo.

No trevo de acesso ao Caverá na BR 290 com VRS 806, a imagem da Santa foi levada por devotos até o local da Missa, no balneário, por meio de uma procissão. Muitos já aguardavam a chegada com suas cadeiras de praia e acompanhados da família.

A aposentada Judite de Sandra Vieira, 67 anos, acompanhou toda a procissão ao lado da filha e do neto de nove anos. Segundo ela, dividir o momento com eles já foi uma grande emoção.

A programação também contou com a venda de risoto com salada. A Guarda Municipal acompanhou o trajeto.

Fotos: PAT e Ika Lazzarotto