Sábado Solidário em dois supermercados de Alegrete

Neste sábado (5), o: Banco de Alimentos de Alegrete promove mais uma ação com a atividade Sábado Solidário, que consiste na arrecadação de alimentos.

Se você for fazer suas compras nos supermercados Nacional e Peruzzo da Venâncio, e puder comprar um quilo a mais de alimento para colaborar com o Banco de Alimentos, será um ato de amor ao próximo.

Os voluntários estarão recebendo doações das 9hs até às 17hs. O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete iniciou em 25 de janeiro de 2021, e somente nos últimos três meses doou cerca de duas toneladas de alimentos às famílias carentes e pessoas em vulnerabilidade no município.

O Projeto que já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul, conta com a participação de inúmeras organizações gaúchas para concretizar ações efetivas em benefício às famílias carentes. Atualmente no Rio Grande do Sul, o Banco de Alimentos distribui 250 mil toneladas de alimento, atendendo cerca de 22 mil famílias mensalmente.

Agora, a 3ª Capital Farroupilha aderiu ao projeto que já está em pleno andamento, beneficiando inúmeras famílias nesse primeiro ano de ação em Alegrete.