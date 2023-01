Estádio Farroupilha passa por manutenção com trabalho de apenados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A 13 dias do início do maior encontro de futebol infantil panamericano, a cidade de Alegrete se prepara para a competição que vai movimentar a cidade durante os dias 18 e 29 de janeiro.

Especialmente o palco do evento tem recebido um cuidado pra lá de especial desde o dia 2. A manutenção, melhorias e limpeza do local está sendo feita com mão de obra de apenados.

São sete presos que integram um grupo de 45 apenados que prestam serviço na prefeitura por meio de um convênio com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Viabilizados pelo Protocolo de Ação Conjunta (PAC) para mão-de-obra de apenados. A jornada de trabalho é de oito horas diárias. A atividade é dividida em dois turnos, com intervalo de uma hora para o almoço. A cada três dias trabalhados, diminui um da pena.

No caso dos sete colaboradores que limpam o estádio, o trabalho está sendo feito das 6h até o meio dia em função dos dias quentes que a 3ª Capital Farroupilha tem enfrentado nestes primeiros dias de janeiro.

O servidor Clóvis Renato Vargas é quem coordena a turma, inclusive é ele que está a frente das limpezas em parques e passeios públicos da cidade, tudo com mão de obra de apenados que estão em processo de ressocialização.

O estádio já teve a grama e capim que circundava os módulos de arquibancadas aparados. Durante a semana essa etapa foi concluída, nos próximos dias inicia a fase de pintura e os últimos retoques.

Após todo este trabalho feito pelos apenados, o estádio será entregue para o Flamengo que ficará responsável pelo bem público até o dia 29 de janeiro.