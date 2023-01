Luciano Belmonte será Prefeito de Alegrete a partir de segunda-feira

O novo presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Belmonte (PP), vai assumir a Prefeitura, no período de 9 a 16 de janeiro, por conta das férias do Prefeito Márcio Amaral e vice Jesse Trindade.

O ato de assinatura da ata de posse foi no gabinete do então prefeito em exercício, Jesse Trindade dos Santos neste dia 6.

É a primeira vez que o vereador do PP assume como prefeito o município de Alegrete.

Assinatura da ata de posse

É uma grande responsabilidade e orgulho estar à frente do Poder Executivo com a oportunuidade de acompanhar projetos em andamento, encaminhar demandas e sempre buscando o bem comum da comuidade, disse Belmonte. Os assessores do gabinete do vereador vão prestar trabalho enquanto ele estiver como Prefeito.

A palavra que definiu as falas no ato de assinatura da ata foi harmonia. Ao outorgar o comando do Município ao presidente da Câmara Municipal, o prefeito em exercício Jesse Trindade ressaltou exatamente essa ideia: “o prefeito Márcio Amaral, em merecido gozo de férias, nos incumbiu a missão de transferir o cargo ao presidente da Câmara, já que há plena confiança e mútuo respeito entre os agentes políticos envolvidos nesse gesto”. Por sua vez, o vereador Luciano Belmonte disse que assumir como prefeito é uma honra, “mesmo que por um curto período”, reforçando que é o parlamento alegretense como um todo que é valorizado. “Sabemos das nossas responsabilidades e esse gesto do prefeito e do seu vice, reforça que estamos no caminho certo, qual seja, compromisso e transparência nas nossas ações, que refletem no seio da sociedade e emprestam plena segurança aos gestores municipais”.

O vereador Ênio Bastos ponderou que a Câmara Municipal tem representações múltiplas e qualificadas e que o Poder Legislativo está sempre pronto para cumprir suas importantes missões. “Há harmonia entre os poderes e plena sintonia entre os integrantes da nossa mesa diretora; assumir a Presidência da Casa é um ato administrativo natural, mas de grande significado, que muito nos honra”, disse.

Fotos: Preta Pretinha