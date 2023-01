Definida ordem dos desfiles das Escolas de Samba em Alegrete

E a ordem dos defiles das escolas de samba já foi definida, por sorteio, pela Assercal no dia 5. No primeiro dia de apresentações, 3 de março vão passar na Avenida pela ordem: Unidos dos Canudos; Nós os Ritmistas, Imperatriz da Praça Nova a terceira a desfilar, Mocidade Independente da Cidade Alta e por último Acadêmicos do Pôr do Sol.

No sábado, dia 4 de março a ordem dos desfiles será a seguinte: 1ª Imperatriz Praça Nova; Mica, Unidos dos Canudos, Pôr do Sol e Nós os Ritmistas.

Metade dos módulos dos 143 camarotes já está construído e no local terá, também, arquibancadas, banheiros químicos e catracas.

Ainda restam camarotes para serem comercializados e a ASSERCAL vai retornar com as vendas no salão vermelho da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas.