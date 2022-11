Estátua de Mário Quintana é inaugurada em frente ao calçadão de Alegrete

O poeta alegretense Mário Quintana ganhou uma homenagem em frente ao calçadão Hélio Ricciardi. Em forma simbólica, a estátua do poeta foi inaugurada no início da noite deste domingo (13).

Construída pelo artista plástico Rossini Rodrigues, Mário Quintana está eternizado em um banco da praça Getúlio Vargas, em frente ao calçadão.

Uma cerimônia recheada de atrações que nem uma passageira garoa conseguiu tirar o brilho de um momento cultural histórico na 3ª Capital Farroupilha.

O músico Filipi Coelho emprestou todo seu talento e cantou músicas que atraíram um bom público na quadra que teve o trânsito fechado para o evento.

Música ao vivo, recital de poesias, intervenções artísticas, e no meio dos convidados, Quintaninha (Bento Quintana), personagem que representa Mário Quintana menino, interagiu com o público presente entregando quindins.

Na presença de autoridades, secretários municipais e convidados o poeta está na praça. Familiares de Mário Quintana foram convidados para inaugurar o espaço. Um pano vermelho cobriu a estátua que foi tirado por familiares, sob aplausos.

Coube ao secretário de educação e cultura Rui Medeiros fazer um discurso emocionante. Reverenciou a cultura e disse que Mário Quintana amava Alegrete sim, diferente de que muitos falam, asseverou Medeiros.

O vice-prefeito Jesse Trindade falou do intenso trabalho para concretizar a obra. Elogiou a gestão municipal pelo afinco em fazer e entregar obras.

Já o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, saudou a comunidade, falou da representatividade do poeta e disse do trabalho de todos no intuito de concretizar mais uma obra municipal.

Ao final de seu discurso ressaltou que a comunidade deve zelar pelo novo patrimônio. Reiterou que todos devem sentar para tirar uma foto com Mário Quintana. “Sorria você está sendo filmado”, enfatizou o prefeito, antecipando que já câmeras de videomonitoramento ao alcance do mais novo cartão postal de Alegrete.

A cerimônia encerrou com muita música ao som do violão de Felipi Coelho e claro muitas fotos com o poeta alegretense Mário Quintana.