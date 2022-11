Prova extensa e tema contemporâneo na redação do Enem 2022

Neste domingo (13), os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) resolveram 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem conhecimentos de história, geografia e sociologia.

Os estudantes também fizeram o exame de linguagens, códigos e suas tecnologias. Foram 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol. Os participantes ainda escreveram uma redação. Ao todo, foram cinco horas e meia para entregar o cartão de respostas.

Pais dos candidatos aguardaram ansiosos pelos filhos Uma prova exaustiva para os estudantes

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

A reportagem do PAT conferiu a saída de alguns candidatos que participaram desta primeira etapa. Passava das 17h30min, quando Thales Figueiredo já no lado de fora da escola Lauro Dorneles conversava com um amigo.

Ele encarou a prova como um teste e se auto avaliou como bem neste primeiro processo. Disse que achou o tema da redação bem complexo e a prova muito extensa. Confiante numa nota boa, Thales era só sorriso após 4 horas de prova.

Tiago Fernandes queria conhecer a prova, o teste de fogo como ele destacou. Gostou da prova, achou que poderia ter ido melhor. O tema da redação não aprovou muito, e disse que este ano a prova estava difícil e mais longa.

Já passava das 18h20min, quando Carine Castro cruzou o portão do local de prova. Disse que gostou do tema, embora achou a prova bem extensa. Carine disse que está testando seus conhecimentos nas provas do Enem 2022, e comemorou o resultado com a amiga.

A estudante de Zootecnia do IFFAR Maria Eduarda, busca uma nota boa, quer uma melhor colocação acadêmica e achou o exame muito extenso e uma prova complicada. Com quase cinco horas de prova a estudante saiu com uma garrafa de água e foi para casa feliz com seu desempenho já na largada dos exames.

No próximo domingo (20), as provas serão de matemática, com 45 questões, e de ciências da natureza, também com 45 questões, abrangendo disciplinas como física, química e biologia. O tempo de duração da segunda prova é de cinco horas.