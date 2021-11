Ibirapuitã, o rio com mais de 250km, tem muita história e vida natural

Etimologicamente, Ibirapuitã significa em tupi guarani “Arroio da Madeira Vermelha”. Palco de enormes combates, sempre foi considerado um ponto estratégico nas disputas territoriais e na Revolução Farroupilha: 2 de fevereiro de 1894 – O primeiro Combate na Ponte do Rio Ibirapuitã, havendo a (2ª) evacuação da cidade.

O rio Ibirapuitã que banha o município de Alegrete tem uma extensão aproximada de 259 km, sendo 180 km só aqui no município. Sua nascente ocorre no oeste do município de Santana do Livramento, mais precisamente na Coxilha do Haedo e Rivera no Uruguai.

Ibirapuitã desagua no Ibicuí

Ao longo desta distância, rio Ibirapuitã corta campos, vem naturalmente fazendo suas curvas e seguindo seu destino de banhar a terra, fazer de suas margens, nas matas ciliares abrigos para dezenas de árvores nativas espécies de animais silvestres promovendo a vida na sua mais pura essência.

Um momento lindo promovido pela natureza e o seu encontro com o Rio Ibicuí, tendo do lado esquerdo o sub distrito de Mariano Pinto e a esquerda o de Rincão de São Miguel.

O servidor da CEEE, alegretense Alex Lopes que faz fotos áreas das redes de energia registrou esse encontro e diz que é muito lindo a força de nosso rio que é afluente do lendário Ibicuí que por sua vez deságua no Rio Uruguai

Um dos fatos percebidos ao longo do trajeto do traçado do Ibirapuitã é que em muitos pontos existe desmatamento e levantes para lavouras de arroz.

Coordenadas na foz junto ao rio Ibicuí: 29°21’48.25″S e 55°57’27.58″W.

Corre na direção sul-norte, envolvendo a cidade de Alegrete em grande arco pelo lado Oeste. Devido ao seu curso sinuoso e quase plano (pampa), é importante recurso para agricultura e pecuária. Por outro lado na época das chuvas alaga grandes áreas, principalmente a cidade de Alegrete, que é muito afetada pelo mesmo.



Entre seus afluentes temos:

Arroio Pai-Passo e Restinga: ambos chegam pela margem esquerda. O primeiro nasce na coxilha de Santana e o segundo está a sudoeste da cidade e nasce na Coxilha Vermelha.

Arroio Caverá: Afluente da margem direita, nasce na Coxilha do Caverá.

Arroio Inhanduí: Afluente da margem esquerda e a sua foz a 30 km antes do Ibirapuitã.

Arroio Caiboaté e Jararaca: Ambos afluentes da margem direita.

Arroio Capivari e Salso: Ambos da margem esquerda, próximo à cidade.



Fonte: Wikipédia.

Fotos: Alex Lopes